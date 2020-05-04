اليابان تمدد حال الطوارئ المرتبطة بكورونا حتى 31 مايو

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طوكيو: مدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين حال الطوارئ الوطنية المرتبطة بوباء كوفيد-19 حتى أواخر مايو، بعدما اعتبر مسؤولون محليون أن من المبكر البدء بتخفيف القيود. قال آبي عقب اجتماع لمناقشة التدابير المتخذة "سأمدد حال الطوارئ التي أعلنتها في 7 ابريل حتى 31 مايو. وتشمل كل المحافظات في البلاد". مواضيع قد تهمك :

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