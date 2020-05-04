سول (رويترز) - نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول بارز في البيت الأزرق الرئاسي قوله إن تقدير بلاده هو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لم يخضع لعملية جراحية.
وذكرت الوكالة نقلا عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه "وردت تقارير عن تكهنات بشأن خضوع الزعيم كيم لجراحة استنادا لبعض الاختلاف في طريقة مشيه".
وأضاف "لدينا أسباب للاعتقاد بأنه لم تكن هناك جراحة.. لكن لا يمكننا الكشف عن مثل تلك التفاصيل".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية لا يعتقد أن كيم خضع لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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