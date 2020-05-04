شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان لنظر إعلان حالة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، منذ قليل، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر، فى ضوء بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمس أمام الجلسة العامة حول الأسباب والظروف التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.

ومن المتوقع أن تعد اللجنة العامة تقريرا يتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشتة وأخذ الرأى عليه، حيث إن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ تتطلب موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.

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وكان رئيس الوزراء قد ألقى بياناً أمس حول أسباب إعلان حالة الطوارئ، مؤكداً أنه لا يوجد شىء يزعزعنا عن عقيدتنا، وجدد التزام حكومته بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بقدر يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.