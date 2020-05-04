شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بالبرلمان تبحث إعلان حالة الطوارئ وبيان رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال اجتماعا بعد قليل، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر فى ضوء بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمس أمام الجلسة العامة حول الأسباب والظروف التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.

ومن المنتظر أن تعد اللجنة العامة تقريرا يتم عرضه على الجلسة العامة لمنتقشته وأخذ الرأى عليه، حيث إن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ يتطلب موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.

وكان رئيس الوزراء أكد فى بيانه أمام المجلس، أنه لا يوجد شىء يزعزعنا عن عقيدتنا.. وجدد التزام حكومته بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بقدر يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

Advertisements

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الامنية والصحية وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.