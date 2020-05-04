شكرا لقرائتكم خبر عن المحامين" تكشف تفاصيل تواصلها مع وزارة المالية بشأن برتوكول القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى سخى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين إن عقد توقيع برتوكول القيمة المضافة جاهز للتوقيع مع وزارة المالية من قبل اجراء الانتخابات التى عقدت على منصب النقيب و مجلس النقابة العامة ، مضيفا أن برتوكول القيمة المضافة الذى تم توقيعه مع وزارة المالية تم إعداده عقب انتهاء مدته فى شهر سبتمبر .

وأضاف مجدى سخى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البرتوكول مطبق و لن يلغى، مشيرا الى أن اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية للنظر فى كل ما يتعلق بالقيمة المضافة بين وزارة المالية و النقابة قد وافقت على تمديد البرتوكول لمدة عامين الا أن وزير المالية احال البرتوكول مرة أخرى للجنة للنظر فى زيادة القيم المتفق عليها و أن ممثلى النقابة رفضوا أى زيادة.

وذكر مجدى سخى عضو مجلس نقابة المحامين أن مجلس النقابة على تواصل مستمر مع وزارة المالية من أجل سرعة تجديد البرتوكول الخاص بالمحامين .

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد وجه من قبل رسالة للمحامين بشأن تجديد بروتوكول القيمة المضافة جاء فيها :" أرجو أن تطمئنوا فيما يتصل ببروتوكول ضريبة القيمة المضافة، وهو ما كانت أوراقه قد اخفيت عني، ولكني أبلغت بأن وزير المالية سيلتقي بي خلال 48 ساعة لتجديد البروتوكول".

وكان رجائي عطية نقيب المحامين، أكد من قبل أنه اتصل منذ عدة أيام بنائب وزير المالية لتمديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، فأفاد بأن وزير المالية كان قد أصدر تعليماته بعدم تجديد البروتوكول بعد أن اعتقد بأن النقابة غير ملتزمة به ولا ترغب فيه.

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وتابع رجائى عطية :" أخبرته بأن هذا غير صحيح وأنه يرغب في تمديد البروتوكول، فوعد بإعادة المحاولة للحصول على موافقة الوزير، وأنه سيخطر الزميل أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة بالنتيجة، ولكنه لم يتصل، وصار واضحا أن الوزارة لا ترغب في تمديد البروتوكول".