حالته حرجة.. سقوط طفل من الطابق الخامس أثناء لهوه بطائرة ورقية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، إصابة طفل بكسور ونزيف في المخ وذلك بسبب سقوطه من الطابق الخامس أثناء لهوه بطائرة ورقية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط الطفل "جهاد. س. ال"، يبلغ من العمر 9 سنوات، من الطابق الخامس بمدينة زفتى ما أدى إلى إصابته بكسور واشتباه بنزيف في المخ، وذلك أثناء لهوه على سطح المنزل

نُقل الطفل مصابًا إلى مستشفى زفتى العام في حالة حرجة وجرى تحويله إلى مستشفى جامعة طنطا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.