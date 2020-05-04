القلعة تتوقع تأثر ربحية المصرية للتكرير ونشاطي الأسمنت والتعدين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن إدارة الشركة تتوقع تأثر ربحية مشروع الشركة المصرية للتكرير بشكل سلبي ملحوظ بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، وذلك خلال عامه التشغيلي الأول.

وذكر هيكل في بيان للقلعة، اليوم الاثنين، أن هذا التأثر يأتي "في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الجاري وما ترتب عليه من انخفاض أسعار النفط العالمية إلى مستويات غير مسبوقة مع تراجع معدلات الطلب وانخفاض فجوة الأسعار بين المازوت والديزل".

كما أشار إلى توقع إدارة القلعة أيضا انخفاض نتائج الأنشطة المتعلقة بقطاعي الأسمنت والتعدين على خلفية استمرار تراجع الطلب وتباطؤ أنشطة الإنشاءات في السوق المصري، إلى جانب تأثر نتائج الشركات كثيفة الاعتماد على أنشطة التصدير بالتحديات الراهنة وأبرزها إغلاق الحدود وتباطؤ حركة التجارة العالمية.

وأضاف هيكل أن الإدارة تتوقع استمرار الأداء القوي للشركات التابعة الأخرى مع تحسن أداءها التشغيلي، وخاصة شركة مزارع دينا والشركة الوطنية للطباعة، في ضوء ما تحظى به الشركتان من قدرة على الحفاظ على أسعار البيع والاستفادة من انخفاض تكاليف الخامات ومدخلات الإنتاج.

وأكد أن إدارة الشركة تبنت مجموعة من التدابير الاحترازية والاستراتيجيات الاستباقية لإدارة المخاطر المحتملة لانتشار الفيروس واحتواء تداعياته، حيث وضعت الإدارة في مقدمة أولوياتها الحفاظ على صحة وسلامة فريق العمل الذي يبلغ قوامه أكثر من 17 ألف موظف.

كما أوضح هيكل أنه تم أيضا تمكين الإدارات العليا للشركات التابعة من تقديم أوجه الدعم والتوجيه اللازمة خلال الأوضاع الاستثنائية الراهنة، مؤكدا أن مجموعته ستبقي على جميع الموظفين والعاملين بها مع عدم اللجوء إلى تخفيض العمالة.

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وأشار هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إلى فرض إدارة الشركة عددا من الإجراءات بهدف تعزيز ممارسات الصحة والسلامة في جميع الشركات التابعة وتجنب مخاطر العدوى.

وقال الخازندار إن هذه الإجراءات تتضمن التطبيق الصارم لبروتوكولات النظافة والتعقيم، وبصفة خاصة في المنشآت التابعة المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية، والأنشطة التشغيلية التي تتطلب التعامل مع العملاء بشكل مباشر.

وأضاف أن الشركة تلتزم بتوجيهات التباعد الاجتماعي عبر تخفيض مستويات حضور الموظفين في مقرات الشركات ومواقع المشروعات التابعة.

وذكر أن الإدارة تعكف حاليا على تعزيز البنية التكنولوجية للشركة لضمان عمل أكبر عدد من الموظفين من المنزل بكفاءة، وذلك تحسبا لتشديد إجراءات الحظر خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخازندار إلى صعوبة توقع تأثير التحديات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا على أدائها الشركة المالي في الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمدة استمرار تلك التحديات، غير أن الإدارة تعكف على التعامل مع تطورات انتشار الفيروس وستبقي السوق والجهات ذات الصلة على اطلاع بالمستجدات أولاً بأول.

وأكد الخازندار "قدرة الشركة على تجاوز التحديات الراهنة مثلما تجاوزت مختلف الأزمات والصعاب الأخرى منذ نشأتها، مستفيدةً من الخبرات التي يحظى بها فريق العمل وسلامة نموذج أعمالها والأسس القوية التي يرتكز عليها لتحقيق النمو على المدى الطويل".

وأشار إلى ثقة الإدارة في قدرتها على تجاوز التحديات الراهنة والحفاظ على استمرارية أعمال القلعة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وضمان تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين، وفقا للبيان.