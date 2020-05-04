إيران تحذف 4 أصفار من عملتها وتغيرها إلى "التومان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من الريال، وذلك عقب تراجع حاد في قيمة العملة بسبب العقوبات الأمريكية.

وبموجب المشروع، ستتغير عملة إيران الوطنية من الريال إلى التومان، والذي يساوي عشرة آلاف ريال، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء "قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وافق عليه المشرعون". ويحتاج مشروع القانون موافقة هيئة من رجال الدين تتولى فحص القوانين قبل أن تصبح سارية.

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وقال التلفزيون الرسمي إنه سيكون أمام البنك المركزي الإيراني عامان "لتمهيد الطريق لتغيير العملة إلى التومان".

فكرة حذف أربعة أصفار متداولة منذ 2008، لكنها ازدادت إلحاحا بعد 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وأعاد فرض عقوبات، إذ فقد الريال أكثر من 60 بالمئة من قيمته.

وبحسب مواقع لأسعار الصرف الأجنبي، سجلت العملة الإيرانية حوالي 156 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية يوم الاثنين.

أوقدت العملة الضعيفة والتضخم المرتفع شرارة احتجاجات متقطعة منذ أواخر 2017.