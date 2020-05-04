توريد 45 ألف طن قمح من المزارعين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، عن توريد ٤٤ ألف و٨٤٦ طن قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة، منذ بدء عمليات التوريد.

ولفت وكيل وزارة التموين بسوهاج إلى أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد القمح من المزارعين.

جدير بالذكر أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.