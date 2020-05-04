اعتبر عدد من النشطاء والشخصيات العربية ان مصر تتعرض "إلى حملة إجراميّة إرهابيّة مدعومة من قبل القوى المعادية للأمّة العربية، على مؤسساتها الأمنيّة والعسكريّة، تستهدف زعزعة أمنها الوطني والقومي، في إطار نفس المخططات والأهداف التي تعرضت لها أكثر من ساحة عربية لنشر الفوضى".
واكدوا في بيان مشترك موقع في مصر والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا وتونس والبحرين وموريتانيا والاردن وسويسرا : "إنّ تصاعد هذه الحملة كما تبيّن من العملية الإجرامية الأخيرة في "بئر العبد" وتطاول العصابات الإرهابيّة المسلحة على وحدات الجيش العربي المصري ، ما هو إلّا دليل على أنّ مصر وجيشها تمثل هاجسا مخيفا في مخيلة الأعداء ، ورقما بالغ الأهمية في حسابات القوة العربية التي تتهيب منها تلك الدول والجهات ".
وأدانت نفس الأطراف هذه العمليات الإرهابيّة معبرة عن رفضهم "لكل المخططات والمشاريع المعادية لمصر والأمة العربية"..
وجددوا الدعوة لمطالبة القيادة المصرية بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية ، على اساس إنّ وحدة معسكر الأعداء ، تفرض وحدة الدول المستهدفة منه .
كانت هذه تفاصيل خبر نشطاء و شخصيات عربية يدينون في بيان مشترك العمليات الإرهابيّة في مصر ويدعون لعودة العلاقات المصرية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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