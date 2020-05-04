395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا في إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا عن 395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين،.
وكان مسئول فى وزارة الصحة فى إندونيسيا، صرح الشهر الماضي بإنه تم تسجيل 196 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى أكبر ارتفاع فى المعدل اليومى للإصابات منذ الإعلان عن أولى الحالاتقبل شهر.
وذكر أحمد يوريانتو المسؤول بالوزارة أن اجمالى عدد الإصابات فى الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا بلغ 1986 حالة. وتم تسجيل 11 وفاة جديدة ليصل إجمالى الوفيات إلى 181 بينما تعافى 134 مريضا.
و كان أحمد يوريانتو المسؤول فى وزارة الصحة الإندونيسية،قد أعلن يوم أمس الخميس، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ليصل العدد الإجمالى فى الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا إلى 1790 إصابة. كما أعلن عن 13 وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل المجموع إلى 170 بينما تعافى 112 شخصا حتى الآن.
وتستعد إندونيسيا للإفراج المبكر عن حوالى 30 ألف سجين فى إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى سجونها المكدسة
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