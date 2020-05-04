باكستان.. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ20186

أكدت باكستان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الإثنين إلى 20 ألفًا و186حالة و462 حالة وفاة. 20 ألفًا و186حالة و462 حالة وفاة. ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن إقليمي "السند" و"البنجاب" سجلا أعلى أعداد الإصابة لديهما بواقع 7465 و7524 حالة.

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