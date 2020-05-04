إيطاليا تخفف قيود مواجهة كورونا وتعيد فتح الحدائق العامة

بدأت إيطاليا، اليوم الإثنين، إجراء تخفيف ضئيل للقيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي احتلت على أثره المرتبة الأولى في نسبة الوفيات على مستوى أوروبا.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أنه تم إعادة فتح الحدائق العامة،