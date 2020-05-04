شفاء 171 حالة جديدة من مصابي كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الإثنين، شفاء 171 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1947 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين

بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لباكستاني (61 عامًا) وهندي (63 عامًا) وبنغلاديشي (46 عامًا) وأردنية (54 عامًا) وهندي (43 عامًا).. ليرتفع عدد الوفيات إلى 38. كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 364 إصابة جديدة امس.. وبلغت إجمالي الإصابات 4983 منها 1776

حالة تماثلت للشفاء .

وأشار الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي باسم وزار الصحة الكويتية إلى أن الحالات الجديدة المصابة بكورونا هي: -14 مرتبطة بالسفر لكويتيين -348 مخالطة.. منها 122 الهند و75 مصر و53 لكويتيين و37 بنغلادش و9 الفلبين و9 سورية و8 باكستان و6 "بدون" و6 نيبال و5 تركيا و3 السعودية -حالتان لكويتيين قيد التقصي الوبائي.

ونفى الدكتور السند ما يتداول عن دمج مرضى فيروس كورونا بالمرضى في الأجنحة. وأشار إلى أن حملات الترصد النشط والفحص العشوائي شملت ليس فقط المهبولة والجليب كذلك مناطق شرق وبنيد القار والمرقاب والفروانية.