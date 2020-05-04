4 دول أوروبية أعادت فتح المدارس والمؤسسات أمس

أعادت 4 دول أوروبية أمس الاثنين الحياة الى طبيعتها بصورة كبيرة، وهى بلجيكا ، المانيا ، البرتغال ، بولندا حيث تم الغاء الحظر المفروض على المدارس والمؤسسات ، وبدأت تعمل بقوتها شبه الكملة ، مع الزام المواطنيني بتوخى الحذ من حيث ارتداء الأقنعة والقفازات واتزام المسافات المتباعدة الكافية بينهم .
وأعلنت الحكومة البرتغالية، أن الحياة ستعود لوتيرتها الطبيعية ، ويمكنللبرتغاليين الذهاب إلى مصفف الشعر مرة أخرى، كما سيتم فتح المتاجر ، ومعارض السيارات والمكتبات مرة ، كما أعلنت بولندا ايضا إعادة الحياة الى طبيعتها بصورة كبيرة ، فقد سمحت للفنادق ومراكز التسوق بفتح أبوابها مرة أخرى.
وكانت ألمانيا وبلجيكا قد شهدت مظاهرات من المواطنين خلال الأيام الماضى إحتجاجاعلى قرارات الغلق، وتأثير ذلك على اوضاعهم الإقتصادية والمالية، وتزايد نسب البطالة ، فى الوقت الذى عجزت فيه الحكومات عن صرف معونات مالية كافية لتعويضهم عن خسائرهم ، وعبر بعض المواطنين فى ألمانيا عن اعتراضهم على الإغلاق بتعليق لافتات استنكاريه على شرفات منزلهم تضم جمله " اذهب للبيت " .
وفى ايطاليا ، تم السماح للمواطنين بالخروج داخل الأحياء والضواحى التى يقيمون بها ، وعدم الإنتقال الى أحياء اخرى ، كما تم تخفيف الأوضاع ايضا فى إسبانيا.
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