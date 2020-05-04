4 دول أوروبية أعادت فتح المدارس والمؤسسات أمس

أعادت 4 دول أوروبية أمس الاثنين الحياة الى طبيعتها بصورة كبيرة، وهى بلجيكا ، المانيا ، البرتغال ، بولندا حيث تم الغاء الحظر المفروض على المدارس والمؤسسات ، وبدأت تعمل بقوتها شبه الكملة ، مع الزام المواطنيني بتوخى الحذ من حيث ارتداء الأقنعة والقفازات واتزام المسافات المتباعدة الكافية بينهم .

وأعلنت الحكومة البرتغالية، أن الحياة ستعود لوتيرتها الطبيعية ، ويمكن

للبرتغاليين الذهاب إلى مصفف الشعر مرة أخرى، كما سيتم فتح المتاجر ، ومعارض السيارات والمكتبات مرة ، كما أعلنت بولندا ايضا إعادة الحياة الى طبيعتها بصورة كبيرة ، فقد سمحت للفنادق ومراكز التسوق بفتح أبوابها مرة أخرى.

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وكانت ألمانيا وبلجيكا قد شهدت مظاهرات من المواطنين خلال الأيام الماضى إحتجاجا

على قرارات الغلق، وتأثير ذلك على اوضاعهم الإقتصادية والمالية، وتزايد نسب البطالة ، فى الوقت الذى عجزت فيه الحكومات عن صرف معونات مالية كافية لتعويضهم عن خسائرهم ، وعبر بعض المواطنين فى ألمانيا عن اعتراضهم على الإغلاق بتعليق لافتات استنكاريه على شرفات منزلهم تضم جمله " اذهب للبيت " .

وفى ايطاليا ، تم السماح للمواطنين بالخروج داخل الأحياء والضواحى التى يقيمون بها ، وعدم الإنتقال الى أحياء اخرى ، كما تم تخفيف الأوضاع ايضا فى إسبانيا.