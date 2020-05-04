نيوزيلندا: لا إصابة جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ مارس الماضي

أعلنت نيوزيلندا أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم الإثنين، في سابقة من نوعها منذ مارس الماضي.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" اليوم أن هذه النتيجة أتت بعدما طبقت نيوزيلنداأقصى الإجراءات الصارمة لمواجهة الفيروس الوبائي، حيث أغلقت حدودها وفعلت حالة الإغلاق الكامل بمجرد ظهور حالات إصابة بالفيروس.
عدم تسجيل أعداد جديدة يعد مؤشراً مشجعاً ويدل على الجهود المبذولة، وسيحدد المسؤولون في وقت لاحق من الأسبوع الجاري ما إذا كان سيستمر ارتفاع أعداد حالات الإصابة الجديدة في المجتمع النيوزيلندي.
وقال آشلي بلومفيلد، مدير عام الصحة بنيوزيلندا" إن
يذكر أن نيوزيلندا سجلت لديها نحو 500ر1 حالة إصابة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة.
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