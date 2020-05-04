أفغانستان تسجل 190 حالة إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم الإثنين، عن تسجيل 5 وفيات جدية نتيجة لفيروس كورونا التاجي، و190 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن نائب وزير الصحة وحيد مجروح

قوله للصحفيين في كابول إن سلطات الصحة العامة سجلت 190 حالة إيجابية لفيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبحسب مجروح، سجلت السلطات 41 حالة جديدة في باكتيا، 30 في هرات، 25 في قندهار، 24 في كابول، 13 في ننجارهار ، 9 في فرح ، 6 في سار بول، 5 في كونار، 3 في زابل.موضحا أن الحالات الإيجابية الجديدة تزيد العدد الإجمالي للأفراد المصابين إلى 2895 مصابًا في مختلف أنحاء الدولة.