أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، اليوم الإثنين، عن تسجيل 5 وفيات جدية نتيجة لفيروس كورونا التاجي، و190 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن نائب وزير الصحة وحيد مجروحقوله للصحفيين في كابول إن سلطات الصحة العامة سجلت 190 حالة إيجابية لفيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب مجروح، سجلت السلطات 41 حالة جديدة في باكتيا، 30 في هرات، 25 في قندهار، 24 في كابول، 13 في ننجارهار ، 9 في فرح ، 6 في سار بول، 5 في كونار، 3 في زابل.موضحا أن الحالات الإيجابية الجديدة تزيد العدد الإجمالي للأفراد المصابين إلى 2895 مصابًا في مختلف أنحاء الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان تسجل 190 حالة إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.