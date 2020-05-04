تسجيل 10581 إصابة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 10581 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 145268 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1356 بزيادة 76 خلال يوم.

نصح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الأحد، بالإبقاء على بعض الإجراءات

التقييدية في روسيا حتى ظهور لقاح ضد كورونا.

وقال موراشكو في مقابلة على قناة «روسيا 24» التلفزيونية: «الإجراءات التقييدية يجب إزالتها على مراحل، ولكن يجب الحفاظ على بعض تدابير الوقاية لمنع الانتشار حتى

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ظهور اللقاح».

وأكد موراشكو أن «الوصول إلى ذروة الإصابة بالفيروس، لا يعني قرب انتهاء الأزمة، وبالتالي رفع جميع القيود».

وأشار إلى أنه «من الضروري التوافق على نظام كامل يسمح مرة أخرى بعدم حدوث ارتفاع في معدل الإصابة».

وحذر الوزير من أنه «لا يمكن استبعاد احتمال حدوث موجة ثانية من وباء فيروس كورونا بسبب التراخي في التعامل معه».