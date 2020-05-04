محملاً الصين المسؤولية.. ترامب يتوقع ارتفاع أعداد ضحايا “كورونا” في أميركا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 مايو 2020 11:24 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال ترامب: “ما يصل إلى 100 ألف أميركي قد يلقون حتفهم في جائحة فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الوفيات تقديراته السابقة”، مشيراً انه “واثق من تطوير لقاح بحلول نهاية العام.”

وأضاف، “سنخسر على أي حال من 75 إلى 80 إلى 100 ألف شخص. فهذا أمر فظيع”.

وأشار ترامب في وقت سابق إنه يتوقع أن يموت أقل من 100 ألف أميركي وفي وقت سابق من الأسبوع تحدث عن وفاة 60 ألفا إلى 70 ألفاً.

وتحرك نحو نصف الولايات الآن لرفع جزئي على الأقل لعمليات العزل العام الصحي بعدما بدأ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الانخفاض.

وفي تقييم يشتبك مع بعض خبراء الصحة العامة، قال ترامب إنه يعتقد أن تطوير اللقاح سيكون بحلول نهاية العام.

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وقال ترامب: “أعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام. سيقول الأطباء، حسنا يجب ألا تقول ذلك… سأقول ما أعتقد… أعتقد أننا سنحصل على لقاح عاجلا وليس آجلا”.

وحذر كثيرون من خبراء الصحة، بمن فيهم الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، من أن تطوير لقاح يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين عام و18 شهراً.

وقال ترامب أيضا إنه يريد أن يعود الطلاب إلى المدارس والجامعات في الخريف حتى مع الاعتراف بإمكانية عودة ظهور المرض.

وقال ترامب إن الصين ارتكبت “خطأ فظيعا”، دون أن يقول بدقة ما هو هذا الخطأ أو يقدم أدلة محددة.

وسعى ترامب، الذي تعرض لانتقادات لعدم التحرك بشكل أسرع لاحتواء المرض، إلى تخفيف الانتقادات من خلال إلقاء اللوم على الصين.