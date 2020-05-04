كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليابان تمدد حالة الطوارئ حتى 31 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في اجتماع لقوة العمل اليوم إن البلاد ستمدد حالة الطوارئ حتى 31 مايو، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان"

وأضاف آبي، إنه سيراجع حالة الإصابة في 14 مايو لمعرفة ما إذا كان من الممكن رفع الأمر مسبقًا.

وقال الزعيم الياباني إن اليقظة العالية وسياسة البقاء في المنزل لم تتغير في 13 محافظة عالية العدوى، بينما ستشهد بقية البلاد استئنافًا تدريجيًا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية اليابانية، تأكيد 218 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 15769 إصابة.

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وبحسب وزارة الصحة اليابانية، لقي 18 شخصًا مصرعهم يوم الأحد بسبب الفيروس، ليرتفع عدد القتلى في البلاد إلى 523.

تشمل الاراقام 712 حالة و13 حالة وفاة مرتبطة بسفينة دايموند برينسز السياحية.

أبلغت طوكيو عن 91 حالة إصابة جديدة وأربع وفيات. سجلت العاصمة اليابانية حتى الآن 4568 حالة و145 حالة وفاة.

