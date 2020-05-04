كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع البريطاني يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام أوروبية، عن إصابة وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بفيرو كورونا المستجد.

وقال الوزير البريطاني، اليوم الاثنين، في مقابلة تلفزيونية إن الفيروس أنهك طاقته وثبط عزيمته وأفقده مؤقتا حاستي التذوق والشم لأيام، واصفًا إصابته بالوباء المميت بـ"تجربة مروعة".

وأضاف وزير الدفاع البريطاني: "كان الأمر مروعا للغاية إذا أردت الحقيقة، تكن الإصابة شديدة لكنها تثبط عزيمتك لأنها.. تشتد وتضعف، قبعت وحيدا في شقتي بلندن لثمانية أيام وفقدت حاستي التذوق والشم.. إنه أمر ينهك طاقة الانسان".

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وتابع الوزير البريطاني: "ثم اختفى واتخذت بعض الإجراءات الاحترازية الإضافية، وفي النهاية عدت للعمل".

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.