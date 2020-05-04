كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر لأول مرة منذ 7 أسابيع.. نيوزيلندا لا تسجل أي اصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تبلغ نيوزيلندا عن حالات جديدة لـ Covid-19 اليوم، وفقًا لمدير عام الصحة في البلاد الدكتور اشيلي بلومفيلد- وهي المرة الأولى التي لم يتم فيها اكتشاف أي إصابات جديدة منذ أن تم إغلاق البلاد في 25 مارس.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي اليوم، قال بلومفيلد، إن حالة واحدة محتملة سبق حسابها أعيد تصنيفها كحالة مؤكدة، مع الحفاظ على إجمالي عدد الحالات المحتملة والمؤكدة عند 1،487. وقال بلومفيلد إنه تعافي 1276 مريضا.

آخر مرة أبلغت فيها نيوزيلندا عن حالات مؤكدة جديدة كانت 16 مارس.

يوم الثلاثاء الماضي، خفضت البلاد مستوى التأهب الوطني، من المستوى 4 الأكثر صرامة إلى المستوى 3. أمضت نيوزيلندا ما يقرب من خمسة أسابيع تحت إغلاق المستوى 4.

عاد حوالي 400،000 نيوزيلندي إلى العمل، ويعمل 75 ٪ من اقتصادها، وفقًا لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.

