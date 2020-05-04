كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تسجيل ثماني حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية يوم الأحد، وتم استيرادها جميعًا، وفقًا لبيان صحفي من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة تنتقل محليًا، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي علامة على أن تفشي المرض المحلي في البلاد تحت السيطرة حيث تستعد لتخفيف قواعد التشتيت الاجتماعي الصارمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في المجموع، تم تسجيل 10801 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في كوريا الجنوبية. وقد تعافى حوالي 9،217 من هؤلاء المرضى من الفيروس، مع خروج 34 مريضًا آخرين من العزلة يوم الأحد.

وتم الإبلاغ عن وفاة شخصين آخرين يوم الأحد، ليصل عدد القتلى في البلاد إلى 252.

وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء تشونج ساي كيون، يوم الأحد، إن كوريا الجنوبية ستخفف من قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارًا من يوم الأربعاء، حيث ظل عدد حالات الإصابة بفيروسات كورونا الجديد منخفضًا في البلاد. وكانت هذه التدابير سارية المفعول منذ 22 مارس.

