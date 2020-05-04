9 لاعبين من برشلونة مطلوبين في الدوري الإنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن 9 من لاعبي برشلونة الإسباني مطلوبين للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الكروي القادم.

ويسعى برشلونة لتوفير أكبر سيولة مالية هذا الصيف، من أجل حسم صفقتي لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، ونيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد أبدت الأندية الإنجليزية اهتمامها بضم 9 لاعبين من برشلونة، من ضمنهم أنطوان غريزمان وفيليب كوتينيو.

وأوضح التقرير، أن برشلونة منفتح على الاستماع إلى العروض، لعدد كبير من لاعبيه باستثناء النجم ليونيل ميسي.

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ويمكن لمانشستر يونايتد الضغط من أجل التعاقد مع غريزمان، كما أن اسم لويس سواريز مذكور أيضًا جنبًا إلى جنب مع عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.

وتضم القائمة أيضًا المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، والذي ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد وآرسنال، بالإضافة إلى نيلسون سيميدو وسيرجي روبرتو.

وبالنسبة لكوتينيو، فيعتبر من أكثر اللاعبين المطلوبين في إنجلترا، حيث يتنافس عليه 4 أندية، وهي تشيلسي وتوتنهام وإيفرتون ونيوكاسل.