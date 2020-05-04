كورونا: 149 إصابة في دير الأسد و103 بحورة و79 في أم الفحم و58 برهط و49 بالطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت معطيات وزارة الصحة الصادرة صباح اليوم، الاثنين، عدم تشخيص حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في غالبية البلدات العربية (باستثناء عدد من الإصابات الجديدة في بعض البلدات)، فيما طرأ ارتفاع في نسبة المتعافين بمختلف البلدات.

الهيئة العربية للطوارئ: مجمل عدد المصابين 994 والمتعافين 387

بلغ عدد المصابين العرب بفيروس الكورونا صباح اليوم، الاثنين، لا يشمل المدن المختلطة، 994 مصابا بزيادة 3 حالات في اليوم الأخير، كما بلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي 53736 بزيادة بلغت 1451 فحصا.

وارتفع عدد المصابين في دير الأسد اليوم بحالة واحدة ليصل 149 كما سجلت إصابة جديدة في رهط ليبلغ 58 إصابة وأخرى في عرعرة النقب ليصل مجمل عدد المصابين 19.

وسجلت البلدات العربية الأخرى ثبات في عدد الحالات بواقع حورة 103 حالات وأم الفحم 79 والطيبة 49 إصابة وجسر الزرقاء 43 والبعنة 34 ودبورية 32 دون تسجيل أي حالات جديدة.

وارتفعت نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 72 مصابا لكل 100 ألف. ويبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي إلى 3912 فحصا لكل 100 ألف مواطن.

هذا، وبلغ عدد المتعافين في المجتمع العربي 387 شخص لتبلغ نسبة المتعافين من مجمل المصابين 39%.

البلدات العربية:

ننشر فيما يلي الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية صباح اليوم، الاثنين، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات - 149، عدد المتعافين – 42

حورة: الإصابات - 103، عدد المتعافين - 0

أم الفحم: الإصابات - 79، عدد المتعافين – 32

رهط: الإصابات - 58، عدد المتعافين - 21

الطيبة: الإصابات - 49، عدد المتعافين - 10

جسر الزرقاء: الإصابات - 43، عدد المتعافين - 23

البعنة: الإصابات - 34، عدد المتعافين - 12

دبورية: الإصابات - 31، عدد المتعافين - 21

جت: الإصابات - 23، عدد المتعافين - 19

طمرة: الإصابات - 21، عدد المتعافين - 14

الناصرة: الإصابات - 20، عدد المتعافين - 10

باقة الغربية: الإصابات - 20، عدد المتعافين – 14

عرعرة النقب: الإصابات - 19، عدد المتعافين - 0

مجد الكروم: الإصابات - 19، عدد المتعافين - 4

سخنين: الإصابات - 17، عدد المتعافين - 7

كفر قاسم: الإصابات - 17، عدد المتعافين - 7

كفر كنا: الإصابات - 16، عدد المتعافين - 2

البقيعة: الإصابات - 15، عدد المتعافين - 7

جلجولية: أقل من 15 إصابة

دير حنا: أقل من 15 إصابة

الفريديس: أقل من 15 إصابة

شبلي أم الغنم: أقل من 15 إصابة

طلعة عارة: أقل من 15 إصابة

المغار: أقل من 15 إصابة

إكسال: أقل من 15 إصابة

شعب: أقل من 15 إصابة

الطيرة: أقل من 15 إصابة

كسيفة: أقل من 15 إصابة

شفاعمرو: أقل من 15 إصابة

عيلبون: أقل من 15 إصابة

نحف: أقل من 15 إصابة

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كفر قرع: أقل من 15 إصابة

قلنسوة: أقل من 15 إصابة

عين ماهل: أقل من 15 إصابة

عرابة: أقل من 15 إصابة

يافة الناصرة: أقل من 15 إصابة

بئر المكسور: أقل من 15 إصابة

المجلس الإقليمي بسمة: أقل من 15 إصابة

عسفيا: أقل من 15 إصابة

كابول: أقل من 15 إصابة

أبو سنان: أقل من 15 إصابة

زيمر: أقل من 15 إصابة

كفر ياسيف: أقل من 15 إصابة

البعينة نجيدات: أقل من 15 إصابة

جولس: أقل من 15 إصابة

حرفيش: أقل من 15 إصابة

بسمة طبعون: أقل من 15 إصابة

عرعرة: أقل من 15 إصابة

الجديدة – المكر: أقل من 15 إصابة

عيلوط: أقل من 15 إصابة

اللقية: أقل من 15 إصابة

أبو غوش: أقل من 15 إصابة

طوبا الزنغرية: أقل من 15 إصابة

يانوح جث: أقل من 15 إصابة

الرامة: أقل من 15 إصابة

أبو ربيعة: أقل من 15 إصابة

مسعودين العزازمة: أقل من 15 إصابة

تل السبع: أقل من 15 إصابة

يركا: أقل من 15 إصابة

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات - 3571، عدد المتعافين - 1928

تل أبيب ويافا: الإصابات - 537، عدد المتعافين - 392

حيفا: الإصابات - 167، عدد المتعافين - 110

نوف هجليل: الإصابات - 33، عدد المتعافين - 19

اللد: الإصابات - 90، عدد المتعافين - 55

الرملة: الإصابات - 59، عدد المتعافين - 44

عكا: الإصابات - 28، عدد المتعافين - 15

معلوت - ترشيحا: أقل من 15 إصابة

الجولان المحتل:

بقعاثا: أقل من 15 إصابة

مجدل شمس: أقل من 15 إصابة.