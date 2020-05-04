جسر الزرقاء: تعافت من كورونا وأصيبت بالفيروس مرة أخرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت امرأة (45 عاما) من جسر الزرقاء إلى مستشفى (هيلل يافه) في مدينة الخضيرة أمس، الأحد، بعد أن عانت من آلام في الصدر وسعال وارتفاع في درجة حرارتها، وبعد إجراء فحص لها تبين أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية، وذلك بعد أن أصيبت وتعافت من كورونا قبل نحو شهر.

ورجّح أطباء أن يكون السبب وقوع خطأ في الفحوصات التي أجريت للمرأة قبل نحو شهر، أو لربما هي حالة نادرة، إذ أن الترجيحات الطبية أشارت إلى أن المريض بالكورونا الذي يتعافى من الفيروس لن يصاب بالعدوى مجددا، على الأقل خلال فترة قريبة.