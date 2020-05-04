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كورونا يمدد حالة الطوارئ في اليابان

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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى نهاية مايو أيار في أعقاب اجتماع مع فريق العمل الحكومي الذي يتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وفي حين تعمل كثير من الدول على تخفيف إجراءات العزل العام، فقد قررت اليابان تمديد حالة الطوارئ لوقف انتشار الفيروس شديد العدوى والحيلولة دون أن ينوء نظامها الصحي بحمل كبير يفوق طاقته.

ورغم أن اليابان لم تشهد انتشارا للفيروس على نطاق هائل مقارنة ببعض الدول الأخرى في العالم فإن أصاب أكثر من 15 ألفا وحصد أرواح 538 في البلاد، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

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