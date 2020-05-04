شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يمدد حالة الطوارئ في اليابان والان نبدء بالتفاصيل
وفي حين تعمل كثير من الدول على تخفيف إجراءات العزل العام، فقد قررت اليابان تمديد حالة الطوارئ لوقف انتشار الفيروس شديد العدوى والحيلولة دون أن ينوء نظامها الصحي بحمل كبير يفوق طاقته.
ورغم أن اليابان لم تشهد انتشارا للفيروس على نطاق هائل مقارنة ببعض الدول الأخرى في العالم فإن فيروس كورونا المستجد أصاب أكثر من 15 ألفا وحصد أرواح 538 في البلاد، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
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