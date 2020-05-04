شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: الصين عليها الالتزام بالشفافية بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين إن هناك أسئلة يتعين على الصين أن تجيب عليها فيما يتعلق بالمعلومات التي أتاحتها عن تفشي فيروس كورونا المستجد لكن تحليلا تفصيليا لدورها يجب أن يتم في وقت لاحق.

وردا على سؤال عما إذا كانت الصين عليها أن تجيب عن أسئلة بشأن السرعة التي أبلغت بها العالم بمدى احتدام الأزمة قال والاس "أعتقد ذلك". وأضاف "الوقت المناسب لتحليل تفصيلي بشأن ذلك هو بعد أن نضع كلنا الموقف تحت السيطرة ونتخطاه وتعود اقتصاداتنا لأنشطتها الطبيعية".

وتابع قائلا "تحتاج الصين للتحلي بالصراحة والشفافية عما حادت عنه وعن إخفاقاتها وكذلك نجاحتها".