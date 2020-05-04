شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. لا إصابات جديدة بكورونا في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا اليوم الاثنين أنه لأول مرة منذ 11 مارس الماضي لا يتم تسجيل أي حالات اصابة جديدة بمرض كوفيد- 19 على مدار 24 ساعة.

وقال المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي هناك سبب للاحتفال اليوم لعدم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة على مدار يوم كامل، لكنه في نفس الوقت حث الأمة على توخي الحذر.

وخففت نيوزيلندا في 29 أبريل من قواعد الإغلاق الصارمة، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة النيوزيلندية قرارا بشأن تخفيف المزيد من القيود في 11مايو. وسجلت البلاد ما مجموعه 1487 حالة إصابة بكوفيد19- و20 حالة وفاة.