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قتلى وجرحى في هجوم لطالبان على مركز عسكري بأفغانستان

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أعلنت حركة طالبان اليوم الاثنين مسؤوليتها عن هجوم استهدف مركزا عسكريا بجنوب أفغانستان حيث كان يتمركز 150 فردا على الأقل من الجيش والمخابرات.

وقال مسؤولون حكوميون وطالبان إن التفجير وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

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