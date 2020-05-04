شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الإغلاق في الجزائر بسبب انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قررت السلطات الجزائرية، اليوم، إعادة إغلاق المحلات في أكثر من 10 محافظات في البلاد، بعد أسبوع واحد فقط من فتحها، نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.
وقد أجازت الجزائر، السبت الماضي، توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية، بغرض التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة 4447 حالة إصابة مؤكدة و 463 حالة وفاة .
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