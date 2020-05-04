شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في العالم تتجاوز 3.5 مليون رغم تباطؤ المعدل والان نبدء بالتفاصيل
وكانت معظم الحالات في الأيام الأخيرة في أمريكا الشمالية والدول الأوروبية، لكن الأرقام ترتفع في بؤر تفشي أصغر في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وروسيا.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل العالم 84004 حالات إصابة جديدة، وفقا لإحصاء رويترز الذي يستند إلى البيانات الحكومية الرسمية، ليصل إجمالي الحالات إلى ما يزيد قليلا عن 3.5 مليون.
ويمكن مقارنة ذلك بحوالي ثلاثة إلى خمسة ملايين حالة مرض شديد تسببها الإنفلونزا الموسمية سنويا، بحسب منظمة الصحة العالمية.
لكن الخبراء يقولون إن حالات الإصابة بفيروس كورونا أعلى على الأرجح من التقارير الحالية، إلا أن المسار أقل بكثير من الإنفلونزا الإسبانية التي بدأت في عام 1918 وأصابت ما يقدر بنحو 500 مليون شخص.
وبلغت الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا 245992. وتم تسجيل حالة الوفاة الأولى في 10 يناير كانون الثاني في ووهان بالصين بعد ظهور الفيروس هناك في ديسمبر كانون الأول.
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