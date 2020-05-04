- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اشترطت السلطات البلجيكية فتح مطاعم الوجبات السريعة مثل ماكدونالز على أن يمتلك من يشتري "سيارة" وذلك للحفاظ على المسافات الاجتماعية ضمن اجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وتناقلت مواقع التواصل البلجيكية صور ومقاطع فيديو لهذه السيارة واصحابها، حيث علقت "نتالي مورمانز"، احدى اصحاب السيارة بانهم "في غضون دقائق، تم بناء سيارتهم من الورق المقوى "الكارتون"، مبينة "كنا غير متحمسين للخروج بها لكن اقتنعنا بان من يشاهدنا سيضحك، وكانت ردود الفعل تفوق التوقعات".
واضافت "بمجرد خروجنا كان هناك ردود فعل إيجابية للغاية من سائقي السيارات الذين كنا نمر بها، باطلاق الأبواق، والتقاط الصور"، مبينة ان "عند الوصول لموقف سيارات ماكدونالدز، ضحكوا العاملين بالمطعم بعد استلامنا لطلباتنا والتقطوا الصور لسيارتنا الكارتونية، وكذلك الشرطة".
الخليج 365/ علي ناجي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. للحصول على وجبة 'ماكدونالز' عائلة بلجيكية تصنع سيارة كارتونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.