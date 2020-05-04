منذ ست سنوات ولم ينالوا مستحقاتهم المالية ورغم ذلك ما زالوا يرابطون على السواتر في المناطق الرخوة امنيا ، حشد وزارة الدفاع ينتظرون التنسيب رسميا كأقرانهم من الأصناف العسكرية الاخرى.
ويؤكد القائمون على هذا التشكيل ان وزارة الدفاع لم توف بوعودها بضم اكثر من اثنين وعشرين الف مقاتل من هذا الحشد الى رحمها ، بعد ان كانت شؤونهم العسكرية والادارية تدار خلال المعارك ضد داعش من قبل الوزارة ذاتها ، اما الان وبعد ان سكن ازيز الرصاص وانجلت الغبرة، بات المصير مجهولا والامور معلقة .
وفي اكثر من مكان ومناسبة احتج افراد حشد الدفاع على امل ان ينالو حقوقهم المسلوبة ، لكن دون جدوى من ذلك، الامر الذي قد يدفعهم مستقبلا الى استخدام ورقة ضغط جديدة على الجهات المعنية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو 22 الف مقاتل من حشد وزارة الدفاع ينتظرون اوامر تعيينهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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