بالفيديو 22 الف مقاتل من حشد وزارة الدفاع ينتظرون اوامر تعيينهم

اكثر من ست سنوات قضوها في خدمة الوطن ومقارعة الارهاب ، لكنهم لم ينالو حقوقهم أسوة بأقرانهم من الحشد الشعبي والعشائري والاصناف العسكرية الاخرى ، حشد وزارة الدفاع الذين هبو على غرار فتوى المرجعية ابان سيطرة داعش والى هذه اللحظة ما يزالون يرابطون في المناطق الرخوة امنيا في حزام العاصمة ومناطق اخرى لكن من دون راتب او تمويل وتسليح .

ويؤكد القائمون على هذا التشكيل ان وزارة الدفاع لم توف بوعودها بضم اكثر من اثنين وعشرين الف مقاتل من هذا الحشد الى رحمها ، بعد ان كانت شؤونهم العسكرية والادارية تدار خلال المعارك ضد داعش من قبل الوزارة ذاتها ، اما الان وبعد ان سكن ازيز الرصاص وانجلت الغبرة، بات المصير مجهولا والامور معلقة .

وفي اكثر من مكان ومناسبة احتج افراد حشد الدفاع على امل ان ينالو حقوقهم المسلوبة ، لكن دون جدوى من ذلك، الامر الذي قد يدفعهم مستقبلا الى استخدام ورقة ضغط جديدة على الجهات المعنية.



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