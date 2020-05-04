اكد المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، ان أهانة مؤسسات الدولة وموظفيها من جرائم الحق العام.
وقال بيرقدار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المادة (226) من قانون العقوبات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من أهان إحدى مؤسسات الدولة".
واضاف "كذلك نصت المادة (229) من القانون المذكور على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحق كل من أهان احد موظفي الدولة وبأي منصب أو عنوان"، مشيرا الى ان "هذه الجرائم تعتبر من جرائم الحق العام".
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء يتحدث عن 'إهانة' مؤسسات الدولة وموظفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.