مقتل 3 من قيادات داعش في عملية عسكرية غرب بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل ثلاثة من قيادات تنظيم داعش، في عملية عسكرية بقضاء حديثة التابع لمحافظة الأنبار غرب العاصمة العراقية بغداد.



وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، أن القوات العراقية تمكنت من قتل ثلاثة قياديين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة المدهم، وتفجير عجلة تحمل عبوات ناسفة.

ولم يذكر البيان طبيعة دور تلك القيادات في التنظيم.

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وأطلقت القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية واسعة النطاق لملاحقة بقايا داعش، ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم في عدد من المناطق، وأسفرت عن سقوط ضحايا.

وفي نهاية عام 2017، أعلن العراق "النصر" على تنظيم داعش، لكن فلول التنظيم ما زالت تشن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.

وكان "داعش" قد سيطر عام 2014، على ما يقارب ثلث مساحة العراق، ما دفع إلى تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربته.

