ألمانيا تبدأ محاكمة أرملة مغني الراب الداعشي "كوسبرت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ محكمة بمدينة هامبورج الألمانية، اليوم الإثنين، محاكمة أرملة الداعشي الألماني ومغني الراب سابقا، دينيس كوسبرت الشهير بـ"ديسو دوج"، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.



والألمانية من أصل تونسي أُميمة إيه (35 عاما) متهمة بالانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي، حيث لحقت بزوجها الأول إلى سوريا برفقة أطفالها الثلاثة عام 2015، وانضمت إلى داعش هناك.

كما تُتهم المرأة المولودة في هامبورج بالإتجار بالبشر وارتكاب جريمة ضد الإنسانية، حيث إنها استعبدت فتاة إيزيدية (13 عاما) لفترة من الوقت في منزلها.

وعقب وفاة زوجها الأول في ربيع عام 2015، تزوجت المتهمة من كوسبرت، الذي اشتهر كمغني راب تحت اسم "ديسو دوج".

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وفيما بعد تخلى عن الغناء للانضمام إلى داعش عام 2014، وأدرجته الولايات المتحدة على قائمتها للإرهاب.

وبعد خلافات مع كوسبرت، عادت أميمة إلى ألمانيا في أغسطس/آب عام 2016 وأنجبت في هامبورج طفلها الرابع.

وبحسب تقارير إعلامية، قُتل كوسبرت في يناير/ كانون الثاني 2018 في غارة جوية بسوريا.

وفي التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي تم القبض على أميمة في هامبورج.