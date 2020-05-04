طالبان تستهدف مركزا عسكريا بأفغانستان وأنباء عن قتلى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حركة طالبان، الإثنين، مسؤوليتها عن هجوم استهدف مركزا عسكريا جنوب أفغانستان كان يضم العشرات من الجيش والمخابرات.

وقال مسؤولون حكوميون وطالبان: "إن التفجير وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بعربة ملغومة".

ووفق قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم طالبان، فإن عشرات الأفراد قتلوا وجرحوا في الهجوم.

وزارة الدفاع من جهتها، أكدت وقوع الهجوم، لكنها قالت إن فردا من الجيش أصيب فيه.

وقال ضابط مخابرات نجا من الهجوم في المركز العسكري لرويترز: "إن المسلحين فجّروا شاحنة ملغومة قرب المنشأة التي تضم قوات من إدارة الأمن الوطني والجيش".

ولفت المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر، إلى أنه ساعد في انتشال 18 جثة على الأقل من موقع الانفجار.

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ولم يصدر عن وزارة الدفاع الأفغانية أية إحصائية حتى الآن بشأن عدد القتلى من عدمه.

يأتي هذا فيما أظهرت بيانات اطلعت عليها رويترز أن حركة طالبان شنت أكثر من 4500 هجوم في أفغانستان، منذ أن وقعت اتفاقا مع واشنطن في فبراير/شباط الماضي.

على صعيد آخر، تشير بيانات الحكومة الأفغانية إلى أن أكثر من 900 من أفراد القوات المحلية والوطنية قُتلوا خلال نفس المدة.

ويقول مسؤولون غربيون وأفغان يتابعون الموقف على الأرض في البلد الذي دمرته الحرب، إن زيادة الهجمات تظهر عدم احترام الحركة بشكل متعمد للتعهد الخاص بخفض العنف المنصوص عليه في الاتفاق.

ويتزامن عنف حركة طالبان مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، الذي أصاب 2335 وقتل 68 آخرين.