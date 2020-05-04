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مايك بنس يعتذر عن واقعة الكمامة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعدما أثار الجدل برفضه وضع كمامة للوقاية من المستجد خلال زيارة لأحد المستشفيات، الأسبوع الماضي، عاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عن موقفه مقدما الاعتذار.

وقال بنس لشبكة فوكس نيوز، إنه يجري فحصا بانتظام للكشف عن فيروس كورونا وبالتالي لم يعتقد أن مثل هذا الإجراء ضروري.

واعترف قائلا: "لكن كان يجب أن أرتدي كمامة في عيادة مايو كلينيك".


ولم يستخدم بنس كمامة خلال زيارته العيادة، يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من أنه إلزامي في عيادة مينيسوتا، وهي مركز طبي وبحثي رئيسي غير ربحي في الولايات المتحدة.

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وكان لافتا خلال الزيارة أن نائب الرئيس كان الشخص الوحيد الذي لم يضع كمامة في غرفة مكتظة.


لكن بعد تعرضه لانتقادات، ارتدى بنس كمامة أثناء زيارة مصنع في إنديانا، الخميس الماضي.

ونائب الرئيس هو المسؤول عن قيادة لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في البيت الأبيض.

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