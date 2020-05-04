إجراء جديد لحماية بوتين من كورونا

المنحى التصاعدي لتفشي فيروس كورونا في روسيا، يعزز المخاوف لدى هذا البلد، خصوصا مع تجاوز أعداد المصابين اليومية عتبة الـ10 آلاف حالة.

وأمام هذا الوضع، تسابق السلطات الروسية الزمن في اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية شعبها ورئيسها فلاديمير بوتين الذي اقترب الفيروس من أسوار الحكم بعد إصابة رئيس الحكومة ومسؤولين آخرين.

وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين، وكأي شخص آخر، سيضطر لبعض الوقت للعيش والعمل في ظل ظروف محدودة بسبب الوباء.

وقال بيسكوف خلال برنامج تلفزيوني نشرت وسائل الإعلام الروسية تصريحاته: "من الواضح أنه لا يمكن رفع الاحتياطات خلال ليلة واحدة".

Advertisements

وأضاف: "سيتعين علينا جميعا أن نعيش في ظل هذه الإجراءات الاحترازية لفترة من الوقت، خصوصا رئيس الدولة بوتين".

وكان الكرملين أعلن عن إجراءات صارمة لحماية بوتين، وقال بيسكوف قبل يومين إنه جرى ضمان أقصى درجة من حماية صحة الرئيس في ظروف وباء كورونا.

وحتى يوم أمس الأحد، سجلت روسيا أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 10.633 حالة جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في روسيا إلى 134.686، في حين أن أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات في العاصمة موسكو، بينما بلغت وفيات الوباء 1280.

وطبقت روسيا إغلاقا جزئيا منذ نهاية مارس/آذار الماضي، للحد من انتشار الفيروس.