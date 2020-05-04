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الجيش الليبي يكبد المليشيات خسائر فادحة شرقي طرابلس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020

الجيش الليبي يكبد المليشيات خسائر فادحة شرقي طرابلس

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الليبي، مساء الأحد، من تدمير وضبط عدد من السيارات المسلحة وقتل عدد من المليشيات في عملية نوعية شرقي العاصمة طرابلس.

 

ووفقا لــ "العين الإخباريه"  أفادت بأنه في ترهونة قوات اللواء التاسع التابعة للجيش الليبي نفذت عملية نوعية على تمركزات المليشيات بمنطقة الزهينية بمدينة القرة بوللي شرقي طرابلس.

 

وأكدت مصادر عسكرية أن العملية حققت أهدافها بنجاح، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر المليشيات يعتقد أن من بينهم مرتزقة سوريين تم سحب جثتين منهم إلى مستشفى ترهونة.

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كما تم تدمير نحو ٦ آليات مسلحة من نوع كاتاو ٢٠ ونوع ١٤.٥ فردي وزوجي، وضبط سيارة مسلحة تركتها المليشيات ولاذت بالفرار دون تدميرها.

 

وتابعت المصادر أن قوات الجيش الليبي تقدمت في هذا المحور ووصلت إلى مسافة كيلومترين من بحر القرة بوللي.

 

ونوهت بأن بعض المليشيات احتمت بالمساجد وأن القوات لم تستهدفهم احتراما لها.

 

وأشارت المصادر العسكرية إلى أن العملية تأتي ردا على اعتداءات المليشيات على مدينة ترهونة، واستهداف المناطق المدنية.

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