شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي: مليشيا الحوثي ارتكبت 100 خرق لوقف إطلاق النار خلال آخر 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن التحالف العربي مساء الأحد، أن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 100 خرق لوقف إطلاق النار خلال آخر 24 ساعة.

Advertisements وأصدر التحالف بيانا جاء فيه أن خروقات المليشيات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة. وتابع البيان: إننا نطبق أقصى درجات ضبط النفس، مع الاحتفاظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات. وأعلن التحالف في وقت سابق تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل/نيسان الجاري، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل/نيسان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

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