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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: نعتقد التوصل إلى لقاح مضاد لكورونا بحلول نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن اعتقاده بأنه سيتم التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام الحالي.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده عن بعد أن إبقاء بلاده مغلقة ليس خيارا ممكنا، مشيرا إلى أن المواطنين الأمريكيين، يريدون إعادة فتح الاقتصاد والعودة إلى الأعمال.
وأشار ترامب إلى أن الصين تصرفت بشكل سيئ في قضايا عديدة وليس في أزمة فيروس كورونا وحدها، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تصرفت على نحو كارثي في أزمة فيروس كورونا ووافقت على كل ما فعلته الصين.
من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي، إن التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار اتخذته الإدارة السابقة.
يأتي هذا فيما بدأت بعض الولايات مثل جورجيا وتكساس تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا بينما لم تفعل ذلك ولايات أخرى مثل نيويورك وواشنطن.
وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 3 ملايين و537 ألفا و85 حالة حتى مساء الأحد، بحسب البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
كما أسفر مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا عن 246 ألفا و37 حالة وفاة في العالم، وفقا للبيانات ذاتها.
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