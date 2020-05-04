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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية ترفع الإجراءات الإضافية عن حي في الدمام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكّد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنّه تقرّر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في الدمام، وتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، اعتباراً من أمس.
ووفقا للبيان،كشف المصدر، عن أنّه سيتم رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 22 شعبان 1441هـ بحي الأثير، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، واستمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية، التي سبق الإعلان عنها.
ولفت إلى تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها حتى إشعار آخر، تستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع، مبيناً أنه يسمح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المديرين والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.
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