مطارات أبوظبي توظف روبوتاً في عمليات التعقيم ومكافحة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مطارات أبوظبي بالتعاون مع صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية عن إطلاق روبوت يعمل بنظام القيادة الذاتية لتوظيفه في عمليات التعقيم ومكافحة الفيروسات بما فيها فيروس كورونا (كوفيد - 19).



وقام بتصميم وتصنيع الروبوت شركة "مراكب تكنولوجيز" التابعة للصندوق. وسيبدأ الروبوت الجديد بالعمل في مختلف مرافق مطار أبوظبي الدولي اعتباراً من مايو 2020، بما في ذلك المناطق المخصصة للموظفين، ومرافق الشحن، بالإضافة إلى عمليات تعقيم طائرات الركاب.

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