قوى الأمن: إرتفاع عدد شكاوى جرائم الابتزاز والتحرّش خلال التعبئة العامة 184%

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "خلال مرحلة تنفيذ قرار التعبئة العامة، ازدادت شكاوى جرائم الابتزاز و​التحرش الجنسي​ مقارنة بالفترة ما قبل هذه المرحلة، بحيث بلغت: /122/ شكوى بين الفترة الممتدة من 21/2/2020 لغاية 21/4/2020، /43/ شكوى بين الفترة الممتدة من 20/12/2019 لغاية تاريخ 20/2/2020. وبالتالي فان هذه الجرائم قد ارتفعت بنسبة بلغت 184%".

وكررت المديرية مطالبتها المواطنين "عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين. كما تطلب عدم الخضوع لطلبات المبتز، والإبلاغ فوراً عن هذه الحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها او من خلال خدمة (بلّغ) على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، او الاتصال على الرقم: 293293/01، العائد للمكتب المذكور".