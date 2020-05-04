البرلمان الإيراني الحالي سيوقف عمله في 26 أيار

أعلن المتحدث باسم رئاسة البرلمان ال​إيران​ي أسد الله عباسي، أن المجلس بتشكيلته العاشرة الحالية، سيتوقف رسميا عن العمل في 26 أيار، مشيرا إلى أن "البرلمان سيعقد جلساته المفتوحة حتى 20 أيار، وبعد ذلك لن تعقد مثل هذه الجلسات بسبب حلول عطلة ​عيد الفطر​."

في وقت سابق شهدت إيران ​الانتخابات​ البرلمانية لتحديد التشكيلة الحادية عشرة للبرلمان.

وتم التصويت في الانتخابات البرلمانية في 21 شباط، حيث تنافس أكثر من 7 آلاف شخص على 290 مقعدا. وكما كان متوقعا فاز المحافظون بالغالبية العظمى، أكثر من 200 مقعد.

وسيتم التوزيع الدقيق للمقاعد في وقت لاحق، بسبب وجود جولة ثانية من الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية- كانت مقررة في أبريل لكن نقلت إلى سبتمبر على خلفية انتشار فبروس ​كورونا​ المستجد.