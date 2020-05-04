حكومة اليابان تتجه لتمديد حال الطوارئ جراء فيروس كورونا حتى نهاية أيار

تتّجه ​الحكومة​ ​اليابان​يّة لتمديد حال الطوارئ على مستوى البلاد حتّى نهاية أيار، في إطار استعدادها لمعركة طويلة ضدّ ​فيروس كورونا​ المستجدّ.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ ​حالة الطوارئ​ لمدّة شهر في ​طوكيو​ وستّ مناطق أخرى في 7 نيسان وسّعها لاحقاً لتشمل البلاد بكاملها، وهي تنتهي يوم الأربعاء لكن يُتوقّع أن يعلن آبي تمديدها حتّى 31 أيّار بعد استشارة خبراء ​الأمراض​ المعدية.

وحذّر المسؤول عن مكافحة كورونا المستجدّ الوزير ياسوتوشي نيشيمورا، من أنّ المعركة ضدّ الفيروس لم تنته بعد.

وسجّلت اليابان أكثر من 15 ألف إصابة بالفيروس و510 وفيّات حتى الآن. لكن هناك مخاوف مستمرة من ارتفاع معدّلات العدوى وهو ما قد يؤثّر سريعاً على نظام الرعاية الصحّية في البلاد.