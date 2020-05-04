الصحة النيوزلندية أعلنت عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير عام وزارة الصحة النيوزيلاندية، آشلي بلومفيلد، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ 16 آذار، مشيرا الى أن إجمالي الإصابات في البلاد يبقى عند 1137.
وأكد بلومفيلد إن نيوزيلاندا لم تسجل أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس، ليبقى عدد الوفيات عند 20 حالة.
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