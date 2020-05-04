انخفاض أسعار النفط متأثرة بتعليقات ترامب

تراجعت أسعار ​النفط​ في التعاملات المبكرة، مما قلص مكاسب الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار وفرة المعروض النفطي.

وربما يعرقل التوتر التجاري بين ​الولايات المتحدة​ والصين التعافي الاقتصادي، حتى بعد بدء تخفيف إجراءات العزل لاحتواء ​فيروس كورونا​، وفقا لرويترز.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب ​تكساس​ الوسيط 1.46 ​دولار​ أو 7.6 بللمم.

وانخفضت العقود الآجلة ل​خام برنت​ 90 سنتا أو 3.4 بالمئة إلى 25.54 دولار للبرميل، بعد أن لامست 25.53 دولار.

كان خام برنت ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23 بالمئة، بعد أن تكبد خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

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ولاقت الأسواق دعما الأسبوع الماضي إذ كان من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار بقيادة ​السعودية​ و​روسيا​ خفض الإنتاج في أول أيار.

بينما اكد أكبر منتجين في الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميا هذا الربع.

لكن تعليقات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ التي هدد فيها ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على تفشي فيروس كورونا، جددت المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط.